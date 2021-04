Terrorismo: cagliaritano indagato per conflitto Ucraina

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Dalle prime ore di oggi è in corso a Cagliari l'operazione 'Lone Wolf' della polizia di Stato contro il terrorismo internazionale. Gli agenti della Digos stanno notificando a un 50enne residente in provincia di Cagliari il provvedimento di divieto di espatrio. L'uomo, incensurato, è indagato per il reato di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo. Secondo l'accusa avrebbe combattuto a fianco delle milizie filo-russe e contro l'esercito Ucraino nel conflitto armato sviluppatosi nel territorio del Donbass (Ucraina orientale). (ANSA).