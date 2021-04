Nuova stretta del Papa: vietato per gli addetti vaticani ricevere regali oltre 40 euro

Nuova stretta di Papa Francesco, che con una Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio proibisce a tutti i dipendenti vaticani di accettare regali del valore superiore a 40 euro.



Per tutti i dirigenti, poi, dai cardinali agli amministrativi, è obbligatorio sottoscrivere una dichiarazione nella quale si attesta di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale.

Non potranno avere beni nei paradisi fiscali o investire in aziende che operano contro la Dottrina della Chiesa.