Eutanasia: iniziato il processo di appello a Welby e Cappato

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - È iniziato il processo d'appello, a Genova, a Marco Cappato e Mina Welby, accusati di aiuto al suicidio offerto al 53enne massese Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, deceduto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017 con suicidio assistito. In primo grado a Massa, nel luglio scorso, Cappato e Welby, che si autodenunciarono nei giorni successivi alla morte di Trentini, furono assolti, dopo che il pm Marco Mansi aveva chiesto i minimi di legge, 3 anni e 4 mesi. La procura fece poi ricorso sull'assoluzione. In aula sono presenti Cappato e la Welby mentre fuori dal tribunale si sta svolgendo un presidio di Possibile, +Europa, Volt, i Radicali e l'associazione Coscioni. (ANSA).