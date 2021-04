Covid: in Puglia 1.282 positivi (10% test) e 48 decessi

(ANSA) - BARI, 28 APR - Oggi in Puglia sui 12.733 test registrati, sono stati individuati 1.282 positivi al Coronavirus per una incidenza del 10% (in aumento rispetto al 7,2% di ieri).

Oggi, inoltre, sono stati registrati 48 decessi.

I nuovi casi sono stati rilevati 502 in provincia di Bari, 116 in provincia di Brindisi, 152 nella provincia BAT, 45 in provincia di Foggia, 186 in provincia di Lecce, 279 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

I decessi sono distribuiti 18 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.198.817 test; 177.547 sono i pazienti guariti; 48.643 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).