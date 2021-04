Precipita da scuola a Milano, grave 15enne

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria scuola.

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo studente si sarebbe lanciato volontariamente dall'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio in via Copernico, anche se al momento l'ipotesi non può essere confermata con certezza.

I militari del Nucleo Investigativo stanno comunque ascoltando insegnanti e compagni per capire cosa sia successo davvero. (ANSA).