Vaccini: Figiuolo e Curcio a Gemona per visita hub

(ANSA) - GEMONA DEL FRIULI, 26 APR - Il commissario straordinario per l'emergenza covid, generale Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sono arrivati a Gemona del Friuli (Udine) dove visiteranno un nuovo centro vaccinale, inaugurato oggi nei locali di un polo commerciale, riadattati ad hub. Ad attenderli, all'ingresso della struttura, oltre alle autorità, c'era una rappresentanza dell'associazione nazionale Alpini - sezione di Gemona, con alcuni gagliardetti tricolore e la bandiera della Regione Friuli Venezia Giulia. Prima del loro arrivo era apparso anche un cartello con su scritto "Gemona del Friuli 26 aprile 2021 - Finalmente un alpino e non un burocrate".

Figliuolo e Curcio sono accompagnati, tra gli altri, dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e dal vicepresidente Riccardo Riccardi.

Oggi nel centro sono in programma circa 600 vaccinazioni, ha spiegato il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale. "A regime si potranno effettuare circa 1000 inoculazioni al giorno". (ANSA).