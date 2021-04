25 Aprile: don Ciotti, libertà sia cura dell'altro

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Un 25 aprire per liberare la libertà. Priva di responsabilità - cioè di cura del prossimo e del bene comune - la libertà diventa infatti arbitrio, abuso, ingiustizia. Chi ha combattuto, resistendo, per la nostra libertà, non pensava solo al nostro Paese ma a un mondo intero fondato sui diritti, sulla fraternità, sulla giustizia. Le immagini dei migranti morti e abbandonati alle onde del Mediterraneo - ennesima strage di un'economia omicida e di una politica imbelle - ci dicono che la libertà, nell'Occidente cosiddetto "libero", dev'essere liberata. Liberata dagli egoismi e dalla sete di potere. Dall'indifferenza che degrada l'essere umano e calpesta gli ideali della Resistenza". Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele. (ANSA).