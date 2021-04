Omicidio Sacchi: Anastasya,accusata essere una assassina

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Oltre al lutto che non mi hanno fatto vivere ho dovuto combattere con persone che mi accusavano di essere l'assassina e l'amante di Giovanni Princi". Lo affermato in aula Anastasiya Kylemnyk, in aula al processo per l'omicidio dell'ex fidanzato, Luca Sacchi, nel quale è imputata per il presunto tentativo acquisto di droga.

La morte di Luca "è stata un colpo talmente forte che io non volevo neanche più vivere. Io mi vedevo accanto a lui, volevo vivere con lui e creare una famiglia", ha aggiunto la ragazza.

"Il giorno dopo sono andata sotto casa di Princi perché volevo parlare con lui, volevo guardarlo negli occhi, volevo che mi dicesse cosa era successo e se conosceva chi ci aveva aggredito.

I responsabili avrei voluto averli tra le mani prima io dei carabinieri perché mi avevano strappato la persona che amavo di più a questo mondo". (ANSA).