ANSA-IL-PUNTO/COVID: la Sardegna vuole l'arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 APR - La Sardegna vuole il cambio di colore e punta a passare da lunedì 26 dal rosso all'arancione: "Abbiamo l'indice di contagiosità R(t) a 0,98 - ha detto l'assessore della Sanità Mario Nieddu a margine di una seduta della commissione Sanità del Consiglio regionale sull'emergenza Covid - Ci troviamo in una situazione di rischio moderato determinato dalla presenza dei focolai, ma basso come impatto perché le strutture non sono sotto stress". Quindi, "i nostri dati sono da arancione", è il messaggio in vista della cabina di regia di domani. E se la curva epidemiologica non scende sotto i 300 casi (oggi 328), cala al 7,6% il tasso di positività, ma si registrano ancora sette decessi. La percentuale di posti letto occupati da pazienti covid resta però sotto la soglia critica, come evidenzia anche la Fondazione Gimbe, anche se dal 14 al 20 aprile risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (sono 1.116), seppure con una diminuzione del 4,5% dei contagi rispetto alla settimana precedente. Nel frattempo si regsitra un'accelerazione nella campagna di vaccinazione: ieri sono state somministrate nei vari hub dell'isola 13.662 dosi (circa 2500 in più rispetto al giorno precedente), un record per l'Isola. Un'ulteriore scatto in avanti dovrebbe arrivare con l'arrivo di oltre 60mila dosi: 43.290 di Pfizer, 5.500 di Moderna, 12.650 di AstraZeneca e, per la prima volta, del farmaco Janssen, della Johnson&Johnson, con 4.950 dosi. Il governatore Christian Solinas tiene fermo "l'obiettivo di immunizzare l'intera popolazione nei tempi più rapidi, per garantire all'Isola la piena ripartenza in sicurezza", mentre parte la vaccinazione delle persone fragili e si completa quella degli over 80. Attualmente, sempre secondo Gimbe, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% a cui bisogna aggiungere un ulteriore 10,7% solo con la prima dose. Ma non mancano le polemiche: prosegue, infatti, ad oltranza lo sciopero della fame dell'ex sindacalista di Selargius Ignazio Cordeddu che da 4 giorni non si alimenta più per protestare contro i ritardi nella vaccinazione dei soggetti fragili. (ANSA).