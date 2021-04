Yara: ispettorato, nessun rilievo disciplinare pm Bergamo

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Non sono emersi elementi di rilievo disciplinare a proposito della vicenda sollevata dagli avvocati di Massimo Bossetti riguardo la Procura di Bergamo a proposito della vicenda del Dna, considerata la prova principe per la condanna del muratore di Mapello.

A quanto appreso dall'ANSA, gli avvocati di Bossetti hanno richiesto un'ispezione. L'Ispettorato del Ministero, invece di far partire un'ispezione, ha chiesto, come da prassi, informazioni al Procuratore generale e al presidente della Corte d'Appello di Brescia, sulla base di quest'esposto.

All'esito di queste informazioni, non sono emersi elementi di rilievo disciplinare. (ANSA).