Nespresso mette a dimora alberi per una superficie di 550 mq

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Sono stati messi a dimora questa mattina alberi per la riforestazione di una superficie di 550 metri quadrati, ad Assago, alle porte di Milano. Un intervento, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fa parte del progetto 'Le città che respirano' di Nespresso che ha concretizzato così l'impegno a sostegno delle aree verdi italiane insieme a Legambiente. Lo scopo? Migliorare l'aspetto naturalistico e la fruibilità del tratto di pista ciclabile nel quartiere Bazzana Inferiore, una zona di recente costruzione del comune dell'hinterland milanese, ma anche l'incremento della biodiversità della zona, la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera e la mitigazione dell'inquinamento acustico e ambientale.

Tra i benefici della piantumazione, anche la mitigazione delle alte temperature estive e gli effetti delle isole di calore, ma soprattutto la restituzione di un valore non solo ambientale ma sociale. Il progetto 'Le città che respirano' rientra nella campagna 'Mosaico Verde', un grande progetto nazionale di forestazione ideato e promosso da AzzeroCO2 e Legambiente, nato con lo scopo di facilitare l'incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di responsabilità sociale d'impresa.

Solo in Lombardia, l'intervento di Nespresso ha consentito la riforestazione di oltre 10.500 metri quadri, nei territori di Assago e Monza. Progetto che proseguirà anche nel 2022 con ulteriori interventi di tutela sul territorio nazionale, a partire da quelli di riqualificazione di oltre 15.000 metri quadrati nel 2021. (ANSA).