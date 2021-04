CANNES, APRE ''BASIC INSTINCT'' - Dagli archivi dell'ANSA

CINEMA: CANNES; APRE ''BASIC INSTINCT''

(ANSA) - CANNES, 7 MAG - ''Basic Instinct'' di Paul

Verhoeven ha inaugurato oggi in concorso la 45/a edizione del

festival di Cannes e rispecchia le decisioni dei responsabili

della manifestazione di dedicare maggiore attenzione ai film

spettacolari e di facile presa sul pubblico.

Le polemiche scoppiate due mesi fa quando usci' negli Stati

Uniti sono sembrate eccessive. Particolarmente quelle provocate

dalla ''Gay and lesbian alliance agaist diffamation'', un'

associazione a tutela l' immagine degli omossessuali, che aveva

protestato violentemente, preoccupata che la presenza nel film

di due lesbiche potenzialmente assassine avrebbe alimentato

stereotipi negativi.

Tratto dal romanzo ''Istinti'' di Richardt Osborne

(pubblicato in italia da Sperling e Kupfer, uscira' nel prossimo

giugno) racconta una storia di sesso, d' amore e di morte in

chiave thriller.

La scena iniziale e' agghiacciante: sul letto due corpi nudi

fanno l' amore e nel momento culminante la donna che e' sopra l'

uomo lo uccide colpendolo ripetutamente con un punteruolo da

ghiaccio facendo schizzare il sangue dappertutto. La vicenda

ripercorre i rapporti fra un poliziotto insofferente alle regole

(Michael Douglas) e una scrittrice (Sharon Stone) bisessuale

psicopatica con tendenze omicide, indiziata dell' uccisione di

un ex cantante rock. (SEGUE).

(ANSA) - CANNES, 7 MAG - Indagando sull' omicidio il

poliziotto scopre che i romanzi scritti dall' indiziata hanno la

peculiarita' di raccontare delitti che poi si avverano. In

particolare il suo ultimo romanzo descrive esattamente la

dinamica dell' omicido appena avvenuto. Ma anche Roxy (Leilani

Sarelle), la provocante e spregiudicata amante della scrittrice,

sembra avere un buon movente per l' omicidio: la gelosia.

Il caso si complica ulteriormente quando l' investigatore

scopre che la scrittrice e la psicologa (Jeanne Tripplehorn) del

dipartimento di polizia che la ha in cura, sono state amanti nel

passato. Apparentemente tutte e tre le donne hanno un valido

movente per l' omicidio. Il poliziotto, attratto dalla

scrittrice travolta in una vertigine di sesso, si lascia sedurre

dall'idea di flirtare con la morte e accetta di giocare al gatto

e al topo con la presunta assassina pur di scoprire la verita'.

Ma le sue capacita' investigative sono offuscate, egli stesso

nel corso dell' indagine viene indiziato di omicidio finche'

alla fine, per sopravvivere, si ritrova a dover fare affidamento

solo sui suoi istinti primari, che sono quelli cui fa

riferimento il titolo.

Ottima l' interpretazione dei protagonisti Michael Douglas e

Sharon Stone. Di grande effetto lo schermo superpanoramico