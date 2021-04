Il presidente del Consiglio Mario Draghi è rimasto coinvolto ieri in un leggero tamponamento, a Roma. L'auto su cui era a bordo il premier ha tamponato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Non si sarebbero verificate, viene spiegato, conseguenze gravi. Una foto circola in questi minuti sui social: si vede Draghi, sceso dall'auto, che sembra sincerarsi dell'accaduto.