Covid:sorpresi in 20 a festeggiare 18/mo in casa, sanzionati

(ANSA) - TAURIANOVA, 19 APR - Stavano festeggiando un diciottesimo compleanno all'interno di un'abitazione alla periferia di Taurianova assieme a diversi invitati al di fuori della cerchia dei normali conviventi. Sanzioni per la violazione delle normative anti contagio, del valore complessivo di oltre 10 mila euro, sono state contestate dai carabinieri ai partecipanti alla serata.

I militari, nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle disposizioni in vigore per contrastare la diffusione della pandemia, hanno notato un concentramento sospetto di diverse auto e sono intervenuti per un controllo all'interno dell'appartamento. Nell'abitazione erano presenti circa venti persone, in maggioranza intente a festeggiare con tavole imbandite di cibo e bevande, e quasi tutte senza indossare i dispositivi di protezione individuale. Presenti anche due animatori e i residui di fuochi pirotecnici utilizzati poco prima dell'arrivo dei carabinieri. Tutte le persone che partecipavano ai festeggiamento sono state identificate e sanzionate. (ANSA).