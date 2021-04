Covid: feste in casa a Firenze, 75 multati

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Due feste in appartamento sono state interrotte nel fine settimana appena trascorso dalla polizia a Firenze. Ieri sera poco dopo le 21 gli agenti, avvisati dai residenti che si lamentavano dei rumori, sono intervenuti in un appartamento di via dell'Orcagna, dove sono state trovate 67 persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che bevevano e ballavano. Per tutte è scattata una multa da 400 euro per violazione della normativa anti Covid. Secondo quanto accertato, l'abitazione era stata presa in affitto per la festa.

Nella notte tra sabato e domenica le volanti erano intervenute in un'abitazione di via dell'Albero, dove sono stati trovati otto giovani che festeggiavano un compleanno. Tutti, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, sono stati sanzionati per non aver rispettato le regole contro il contagio. (ANSA).