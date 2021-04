Covid: in centinaia in centro a Bergamo, pandemia è fesseria

(ANSA) - BERGAMO, 18 APR - Centinaia di persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di oggi in centro a Bergamo, sul Sentierone, la principale strada pedonale della città bassa, nell'ambito del 'No paura day'. Presenti persone di ogni età, che hanno espresso il loro dissenso sulla gestione della pandemia nella città che, un anno fa, più di ogni altra ha sofferto per l'impatto del coronavirus. Pressoché tutti indossavano comunque la mascherina e non ci sono stati problemi di ordine pubblico.

"Oggi verrà più volte chiesto di indossare la maschera, nonostante noi personalmente la riteniamo uno strumento inutile", avevano anticipato, annunciando un evento solo informativo e non dimostrativo. E così è stato. "Libertà di scelta" e "No all'obbligo vaccinale" sono stati gli slogan più diffusi, ma anche "La pandemia è una fesseria". Frasi che, in una città che ha sofferto come Bergamo, non sono ovviamente passate inosservate, con molti passanti che hanno preso le distanze dalla manifestazione. (ANSA).