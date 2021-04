Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito

(ANSA) - VENEZIA, 17 APR - Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa fuori controllo sul camminamento di un pontile per l'attracco. Non si registrano danni alle due persone a bordo, il pilota e un operatore sociosanitario comunque messi sotto controllo dai sanitari dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo.

Danneggiate in modo serio un'imbarcazione ormeggiata nei pressi e la balaustra del pontile; lievi invece i danni che, ad una prima verifica, quelli subìti dal mezzo di soccorso.

La Direzione del Suem118 ha avviato le verifiche sull'incidente, per confermare l'ipotesi più accreditata dalle prime ricostruzioni ovvero quella di un'avaria. (ANSA).