Vaccini: blocco informatico in hub Fiera Cagliari,lunga fila

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - Un blocco informatico nel sistema con il quale tutte le vaccinazioni effettuate giornalmente vengono trasmesse in tempo reale sulla piattaforma nazionale, ha creato una lunga fila davanti all'hub della Fiera di Cagliari.

Secondo quanto appreso il problema sarebbe comune ad altre strutture regionali ed è stato riscontrato dalle 14:30. Le persone in attesa sono state avvisate del disservizio che probabilmente creerà qualche ritardo nelle somministrazioni visto che la procedura viene fatta ora tutta su carta, mentre la tessera sanitaria non viene registrata con il lettore ma registrata manualmente sul registro. (ANSA).