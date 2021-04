Vaccini: 500mila certificati, "Lazio pronto per green card"

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Sono stati caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel fascicolo sanitario elettronico per gli assistiti del Lazio che hanno completato il percorso vaccinale. Il 15% ha già consultato il proprio attestato vaccinale che ha un sigillo digitale di garanzia la cui autenticità è verificabile attraverso la app Salute Lazio ed è disponibile anche in lingua inglese. Il Lazio è pronto per la 'green card'". E' quanto fa sapere l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Sul fronte delle vaccinazioni, invece, nel Lazio è stata superata oggi la soglia di 1 milione e 480 mila somministrazioni. (ANSA).