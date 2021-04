Anziana trovata morta in casa nel Foggiano,ferita alla testa

(ANSA) - SAN MARCO LA CATOLA (FOGGIA), 17 APR - Una donna 90enne è stata trovata morta nel suo appartamento a San Marco La Catola, dove viveva da sola. L'anziana ha un'ampia ferita alla testa. A scoprire l'accaduto è stato il figlio della donna: non sentendola da diverse ore ha chiamato i soccorsi e sono giunti i carabinieri che ora hanno avviato le indagini. I militari vogliono accertare se si tratti di un omicidio o di una caduta accidentale.

La casa - a quanto si apprende - è stata trovata in disordine ma da una prima ispezione le porte e le finestre non presenterebbero segni di effrazione.

I carabinieri, che stanno ascoltando parenti e amici della vittima, stanno verificando se dall'appartamento manchi qualcosa. La morte dell'anziana potrebbe risalire a circa sei ore fa. (ANSA).