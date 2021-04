Alitalia: Raggi,non va svenduta,non lasciamo soli lavoratori

(ANSA) - ROMA, 16 APR - "L'Italia non può perdere la sua compagnia di bandiera. Alitalia non va svenduta, deve essere solida. Non vi lasciamo soli". E' quanto ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi incontrando i lavoratori di Alitalia che stanno protestando oggi nella Capitale. Subito dopo il consiglio comunale straordinario la prima cittadina ha raggiunto i lavoratori impegnati in un sit in su via dei Fori imperiali.

