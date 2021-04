Covid: Figliuolo, l'Italia unita esce dalla pandemia

(ANSA) - MONCALIERI (TORINO), 15 APR - "Questa è l'Italia unita: l'Arma dei Carabinieri insieme a istituzioni locali, Asl e Regioni; è questo il senso del piano vaccinale. L'Italia unita esce da questa pandemia". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, che questa mattina ha visitato il Centro Vaccinale del Primo Reggimento Carabinieri "Piemonte", a Moncalieri (Torino).

"Qui ci sono otto linee vaccinali che funzionano a pieno regime, con i nostri cittadini in fila per vaccinarsi dalle 7 di mattina. In un ambiente confortevole e organizzato alla perfezione".

Allestito dallo scorso 11 febbraio, l'hub vaccinale del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte è dotato di otto stalli in grado di vaccinare otto persone l'ora ciascuno. Ad accogliere il generale Figliuolo, c'erano anche il comandante della Legione Carabinieri Piemonte, generale Aldo Iacobelli, e il comandante del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, colonnello Stefano Fernando Russo. Presente anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Dopo la visita Figliuolo è partito alla volta di Alba (Cuneo), per visitare il Centro Vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero, e poi sarà a Novara, al Punto vaccinale del Centro di ricerche Ipazia. (ANSA).