Vaccino AstraZeneca, i sintomi di tromboembolia

Gli operatori sanitari "devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati". Lo afferma l'Aifa nella 'Nota Informativa Importante' sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca VAXZEVRIA, pubblicata a seguito della procedura condotta a livello europeo. La Nota aggiorna gli operatori sanitari sui punti emersi dalla valutazione del vaccino. Una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l'insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia, afferma Aifa, è considerata "plausibile". In questa fase, precisa l'Agenzia italiana del farmaco, non sono stati identificati fattori di rischio specifici. "La segnalazione di reazioni avverse sospette dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto - si legge nella Nota - consente il monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio di questo e di qualsiasi altro medicinale. Si ricorda, pertanto, agli operatori sanitari di continuare a segnalare le sospette reazioni avverse associate all'uso di Vaxzevria, in conformità con il sistema nazionale di segnalazione spontanea". Questo medicinale, rileva l'Aifa, "è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta".