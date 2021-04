Per cantieri autostrade vaccini in ritardo nel genovesato

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - A causa delle code e dei cantieri che si sono creati stamani sull'A10 per la rottura di alcuni macchinari i vaccini destinati agli over 80 prenotati stamani all'hub di Rossiglione sono arrivati con 4 ore di ritardo, alle 11,45 invece che alle 8. La coda ha impedito anche l'arrivo del pool vaccinale destinato a quell'hub. Molti degli anziani convocati per avere la propria dose di vaccino hanno deciso di tornare a casa e i vaccini rimasti sono stati inoculati a personale della Croce rossa. La Giunta dell'Unione dei Comuni Stura Orba Leira ha chiesto incontro urgente ad Aspi "a seguito dell'enorme disagio che stamattina ha causato anche la paralisi totale del polo vaccinale sito nella Ferriera". (ANSA).