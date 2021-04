Vaccini: inaugurato nuovo hub alla Fiera di Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 12 APR - È stato inaugurato oggi a Brescia il nuovo hub vaccinale all'interno della Fiera della città. "È il più grande hub in tutta Europa" ha detto il direttore generale degli Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo. "La potenzialità è di dodici vaccini all'ora per ogni vaccinatore" è stato assicurato dell'azienda sociosanitaria territoriale Spedali Civili. Ogni linea dovrà essere in grado di effettuare 144 vaccini al giorno. Oggi si comincia con 1.128 vaccinazioni già prenotate. "Con l'inizio della nuova settimana tutti i nostri centri vaccinali faranno 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, festivi compresi. Prima di aumentare le ore dovremo far funzionare tutte le linee potenziali, ma solo se arriveranno adeguate quantità di vaccini" ha spiegato il direttore di Ats Brescia Claudio Sileo. (ANSA).