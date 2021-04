Vaccini: Fontana, prosegue campagna per insegnanti prenotati

(ANSA) - MILANO, 12 APR - "Per quanto riguarda gli insegnanti, dopo il provvedimento del commissario Figliuolo, abbiamo sospeso la somministrazione salvo per coloro che si erano già iscritti e avevano ottenuto un appuntamento. A questi completeremo l'operazione di somministrazione". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della sua visita al centro vaccinale della 'Fabbrica del Vapore' a Milano. "Per quelli che già si erano prenotati e non erano ancora stati vaccinati, che sono pochissime migliaia, finiremo le somministrazioni al massimo entro venerdì", ha aggiunto il vicepresidente Letizia Moratti. (ANSA).