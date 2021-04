Fedriga,riaperture?Scollamento tra popolazione e istituzioni

(ANSA) - TRIESTE, 12 APR - "Le istituzioni devono muoversi insieme con i cittadini, oggi esiste uno scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni". Lo dice il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, a Mattino 5 su Canale 5, parlando delle riaperture.

Occorre "mettere insieme istituzioni e cittadini, così si vince il virus" e trovare "soluzioni applicabili, non perfette, che tante volte non sono applicabili". E sul governo Draghi: "Se nei prossimi giorni si fa un piano di riapertura di alcune attività, credo sia la strada corretta. Se si vuole tenere blindato tutto per un altro mese si rischia di perdere la battaglia contro il virus". (ANSA).