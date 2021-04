Primo Levi, 34 anni l'addio. Sopravvissuto ad Auschwitz. Testimone dell'Olocausto

L'11 aprile 1987 Primo Levi si lasciò cadere nella tromba delle scale del suo palazzo, nel centro di Torino. Sopravvissuto ad Auschwitz. Testimone dell'Olocausto. Intellettuale e scrittore. Il suo libro più famoso 'Se questo è un uomo'

Dagli archivi dell'ANSA/1

La notizia del suicidio di Primo Levi, era l'11 aprile del 1987

SI UCCIDE SCRITTORE PRIMO LEVI

(ANSA) - TORINO, 11 APR - LO SCRITTORE PRIMO LEVI SI E'

UCCISO QUESTA MATTINA LANCIANDOSI NELLA 'TROMBA' DELLE SCALE,

DAL TERZO PIANO, IN CORSO RE UMBERTO 75, DOVE ABITAVA. LEVI E'

MORTO SUL COLPO. (SEGUE).

SI UCCIDE SCRITTORE PRIMO LEVI (2)

(ANSA) - TORINO, 11 APR - PRIMO LEVI, CHE AVEVA 72 ANNI,

ABITAVA AL TERZO PIANO DI UN VECCHIO, ELEGANTE STABILE NEL

QUARTIERE SIGNORILE DELLA CROCETTA, INSIEME CON LA MOGLIE

LUCIA E LA VECCHIA MAMMA NOVANTADUENNE, PARALIZZATA (IN CASA

STAMANE C' ERA L' INFERMIERA ADDETTA ALL' ASSISTENZA DELL'

ANZIANA SIGNORA). IN UN APPARTAMENTO ADIACENTE ABITA UN FIGLIO

DI LEVI, RENZO (LA SECONDA FIGLIA, LISETTA, RISIEDE PURE A

TORINO, MA ALTROVE).

POCHI MINUTI PRIMA DI UCCIDERSI, PRIMO LEVI AVEVA RICEVUTO

LA VISITA DELLA CUSTODE DELLO STABILE, JOLANDA GASPERI, CHE -

COME SEMPRE - ERA SALITA A CONSEGNARGLI LA POSTA. LO SCRITTORE

L' AVEVA ACCOLTA NORMALMENTE, SENZA CHE FOSSE POSSIBILE

RILEVARE ALCUN SEGNO ANOMALO NEL SUO COMPOORTAMENTO.

LA GASPERI ERA DA POCO RIENTRATA NELLA SUA GUARDIOLA QUANDO

HA PERCEPITO UN TONFO, SI E' VOLTATA ED HA VISTO IL CORPO

SFRACELLATO DELLO SCRITTORE ACCASCIATO SUL PAVIMENTO, ACCANTO

AL CANCELLO DELL' ASCENSORE. SUBITO DOPO E' SOPRAGGIUNTA LA

MOGLIE DI LEVI, CHE ERA USCITA IN PRECEDENZA PER FARE LA SPESA

E CHE, TORNATA A CASA, SI E' TROVATA DI FRONTE AL CADAVERE DEL

MARITO.

I PRIMI SOCCORRITORI HANNO SUBITO CONSTATATO CHE PER PRIMO

LEVI NON C' ERA PIU' NIENTE DA FARE: ERA MORTO SUL COLPO.

(SEGUE).

SI UCCIDE SCRITTORE PRIMO LEVI (3)

(ANSA) - TORINO, 11 APR - TRA I PRIMI SOCCORRITORI DI LEVI C'

ERA ANCHE UN SUO EX COMPAGNO DI SCUOLA, DEL LICEO ''D' AZEGLIO''

, IL DOTTOR FRANCESCO QUAGLIA, DI 72 ANNI, ODONTOIATRA, CHE HA

LO STUDIO NELLO STESSO STABILE. LUCIA LEVI, APPENA HA VISTO IL

CADAVERE DEL MARITO, GLI SI E' BUTTATA AL COLLO. ''E' STATA

UNA SCENA STRAZIANTE - HA RACCONTATO QUAGLIA - LUCIA MI HA

ABBRACCIATO IN LACRIME E MI HA DETTO 'ERA MOLTO STANCO,

DEMORALIZZATO'''.

ANCHE LA PORTINAIA HA CONFERMATO AGLI AGENTI DELLA 'VOLANTE'

QUESTE PAROLE. ''PERO' - HA DETTO LA DONNA - IL DOTTOR LEVI NON

AVEVA MAI FATTO TRASPARIRE QUESTA SUA TRISTEZZA. ERA GENTILE

COME SEMPRE, ANCHE QUESTA MATTINA, QUANDO GLI HO CONSEGNATO LA

POSTA: DEI DEPLIANTS PUBBLICITARI, UN LIBRO, UNA RIVISTA''.

SECONDO QUANTO E' STATO ACCERTATO DALLA POLIZIA, POCHI ISTANTI

DOPO, QUANDO LA GASPERI E' TORNATA AL PIENO TERRENO, LEVI SI E'

LANCIATO NEL VUOTO.

PRIMO LEVI - STANDO AL RACCONTO DI FRANCESCO QUAGLIA ''ERA

MOLTO PREOCCUPATO PER LE CONDIZIONI DELLA MADRE, COLPITA DA UN

ICTUS DA CIRCA UN ANNO''. DI RECENTE LO SCRITTORE ERA STATO

SOTTOPOSTO AD UN INTERVENTO ALLA PROSTATA. ''VENTI GIORNI FA -

HA AGGIUNTO IL DOTTOR QUAGLIA - ERA TORNATO A CASA MA DICEVA DI

NON SENTIRSI BENE''. (SEGUE).

SI UCCIDE SCRITTORE PRIMO LEVI (4)

(ANSA) - TORINO, 11 APR - APPENA SI E' DIFFUSA LA NOTIZIA

DELLA MORTE DELLO SCRITTORE, LA CASA DI CORSO RE UMBERTO (DOVE

LEVI ERA NATO) E' STATA META DI UN PELLEGRINAGGIO DI AMICI,

CONOSCENTI, SEMPLICI ESTIMATORI. IN GIORNATA, A TORINO, E'

PREVISTO L' ARRIVO DELLA SORELLA DI LEVI, ANNAMARIA, CHE ABITA A

ROMA.

LA SALMA DI LEVI E' STATA TRASPORTATA ALL' ISTITUTO DI

MEDICINA LEGALE PER ESSERE SOTTOPOSTA AD AUTOPSIA. (ANSA).

Dagli archivi dell'ANSA/2

L'articolo a distanza dei 20 anni dalla morte di Levi

LEVI: 20 ANNI FA SUICIDIO DELLO SCRITTORE DELLA SHOAH /ANSA

(di Maurizio Giammusso)

(ANSA) - ROMA, 3 APR - Sono venti anni che Primo Levi non

c'e' piu'; venti anni da quell'11 aprile 1987, quando si lascio'

cadere nella tromba delle scale del suo palazzo, nel centro di

Torino. Un suicidio, a 68 anni, che addoloro' i lettori dei suoi

libri, sparsi in tutti i paesi del mondo; ma non sorprese chi lo

conosceva. L'ombra della morte, la sofferenza per quel che aveva

visto e patito nel lager, l'impegno a testimoniare quel male

assoluto che era stata la violenza nazista contro gli ebrei lo

avevano accompagnato tutta la vita. E ne avevano fatto uno dei

piu' letti e dei piu' grandi scrittori della sua epoca.

Ancora oggi, per conoscere la tragedia della Shoah si deve

leggere Se questo e' un uomo, scritto fra il 1945 e il 1947;

ancora oggi per intendere lo smarrimento dei sopravvissuti e la

lunga marcia (quasi sempre a piedi!) per tornare a casa

dall'estremo lembo d'Europa incenerito dalla guerra, bisogna

leggere La Tregua (1963).

Levi era nato il 31 luglio del 1919 a Torino, da genitori di

religione ebraica. Riusci' a laurearsi in chimica a pieni voti,

nonostante le leggi razziali entrate in vigore nel '38. Ma sul

diploma di laurea figurava la precisazione: 'di razza ebraica'.

Comincia cosi' la sua carriera di chimico, a Milano, fino

all'occupazione tedesca. Il 13 dicembre del '43 viene catturato

e trasferito al campo di raccolta di Fossoli. Qui comincia la

sua odissea. E' il 22 febbraio del '44. Scrivera' in Se questo

e' un uomo: ''Avevamo appreso con sollievo la nostra

destinazione, Auschwitz: un nome privo di significato, allora e

per noi''. ''In meno di dieci minuti tutti noi uomini validi

fummo radunati in gruppo. Quello che accadde degli altri, delle

donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora

né dopo: la notte li inghiotti', puramente e semplicemente''.

Nel campo di sterminio, i prigionieri rasati, tosati,

disinfettati e vestiti con pantaloni e giacche a righe sono al

servizio di una fabbrica di gomma. Ancora non sanno cosa li

aspetta, ne' l'esatto significato del numero con il quale

vengono marchiati come bestie. Devono lavorare, mangiare,

dormire, obbedire e morire.

Primo Levi e' tra i pochissimi a far ritorno, dopo un lungo

girovagare nei Paesi dell'est. Quale testimone di tanto orrore

sente il dovere di raccontare, affinche' tutti sappiano e si

domandino un perché, aiutando cosi' anche i sopravvissuti a

elaborare il loro dolore. La scrittura nella sua vita andra' da

questo punto in poi di pari passo al suo lavoro di chimico e ai

suoi interessi scientifici.

Nel '47 Se questo e' un uomo viene pubblicato da De Silva,

con esiti modesti. Ma nel 1956, quando Einaudi (che prima lo

aveva rifiutato) lo ristampa, diventa un bestseller mondiale e

il libro simbolo di un'epoca tragica. Successivamente scrive

La Tregua, che vince la prima edizione del Campiello. Poi

raccoglie i suoi racconti in Storie naturali (1967) e Vizio di

forma (1971); quindi con La chiave a stella vince il Premio

Strega. Seguono altri libri, fino al romanzo Se non ora quando?

che vince il Viareggio e il Campiello. Nel frattempo Levi lavora

anche come traduttore. Nellþottobre del '84 pubblica 'Ad ora

incerta' e a dicembre 'Dialogo' in cui riporta una conversazione

con il fisico Tullio Regge. Nel novembre dello stesso anno esce

lþedizione americana del Sistema periodico e nel gennaio del '85

la raccolta di scritti L'altrui mestiere. Nel 1986 pubblica I

sommersi e i salvati. Ne' la creativita' intellettuale, ne' i

tanti riconoscimenti e nemmeno quel suo modo speciale di

guardare con umorismo anche le situazioni piu' serie lo

trattennero da quel volo finale.

