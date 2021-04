Distrutto da rogo ex scalo ferroviario a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 11 APR - Un incendio ha distrutto, questa notte, buona parte dei capannoni dell'ex scalo ferroviario di Pavia, in via Rismondo, nelle vicinanze della stazione e di numerose abitazioni. Le fiamme si sono sviluppare poco prima delle 2 per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo. L'intervento è ancora in corso.

Del caso di stanno interessando anche i tecnici di Ats Pavia, in quanto nei capannoni era presente materiale in eternit e, di conseguenza, andranno verificate anche eventuali conseguenze ambientali. Nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.

(ANSA).