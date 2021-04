AstraZeneca: in 2 ore 9.589 prenotazioni 60-69enni in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 09 APR - Sono state aperte questa mattina alle 7 in Friuli Venezia Giulia le agende per le vaccinazioni delle persone tra i 60 e i 69 anni, alle quali sarà somministrato il vaccino AstraZeneca. Alle 9.15 avevano prenotato l'inoculazione 9.589 persone.

"L'adesione alla campagna vaccinale da parte delle persone di età compresa tra 60 e 69 anni si è confermata positiva - osserva il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi - e in poco più di due ore sono state registrate oltre 9.500 prenotazioni per l'inoculazione della prima dose di vaccino AstraZeneca".

Dalle 7 alle 9.15 - spiega la Regione Fvg - attraverso i Cup, le farmacie e il call center telefonico regionale hanno prenotato la vaccinazione per il Covid-19 complessivamente 10.061 persone. Di queste 9.589 appartengono alla fascia d'età 60-69 anni, per le quali la prenotazione è possibile da oggi; 232 alla fascia 70-74; 70 alla fascia 75-79 e 170 rientrano tra i soggetti vulnerabili.

Delle 9.589 prenotazioni per la fascia 60-69, 8.041 sono state registrate dalle farmacie (84% circa). (ANSA).