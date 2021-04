Assessore Sardegna, "zona rossa, me l'ha detto Speranza"

(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - Sardegna in zona rossa da lunedì 12 aprile. "Me lo ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza", conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Nell'arco di poco più di un mese l'Isola ha prima sperimentato il record della zona bianca, unica Regione italiana ad aver ottenuto questo risultato, per poi passare in arancione, e adesso l'ultima retrocessione, complice il valore dell'indice di contagiosità (Rt) più alto d'Italia a 1.54. (ANSA).