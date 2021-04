Risveglio gelido sui monti d'Abruzzo, -22,6 a Piani di Pezza

(ANSA) - L'AQUILA, 08 APR - Risveglio gelido nell'aprile d'Abruzzo con minime come i - 22.6° gradi di località Piani di Pezza, a 1.450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila).

Queste le altre temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm): a Campo Felice (stazione meteo 'Il lago di ghiaccio' a 1.538 metri di quota) -21.7° C; a Rocca di Mezzo -18.4°; a Terranera di Rocca di Mezzo -16.3°; al Rifugio Franchetti (stazione a 2433 metri di quota sul Gran Sasso) - 13.8°; a Campo Imperatore (con stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132 sul Gran Sasso) -12.5°; Majelletta Blockhaus (stazione a 2003 metri sul massiccio della Maiella, in collaborazione con 'Chieti Meteo') -12.3°; Monte Genzana (1980 metri) -11.4°; Passo Godi -11.3; Tagliacozzo -10.7; Fonteavignone di Rocca di Mezzo -9.1; L' Aquila Ovest -8.6; Rocca di Cambio -8.5; Aringo di Montereale (L'Aquila) -8.4; Pescasseroli -8.4; Navelli -7.7; Altopiano delle Cinque Miglia -7.4; Avezzano Nord -7.2; Rifugio il Ceppo -7.0; Campo di Giove -6.7; Bussi sul Tirino (Pescara) -5.9; Castel del Monte (L'Aquila) a 1.325 metri di quota) -5.6; Capestrano -5.6.

(ANSA).