Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei riguardi dell'ANSA la misura del divieto di ulteriore trattamento delle fotografie pubblicate e distribuite il 25 ottobre 2019 che ritraevano in manette o in stato di costrizione i fermati per l'omicidio del giovane Luca Sacchi, avvenuto due giorni prima a Roma. Invitiamo pertanto a tener conto del divieto qualora quelle immagini, che furono tempestivamente ritirate dall'ANSA, siano state inavvertitamente archiviate dagli utenti.