Novantenne morto in casa a Torino, si sospetta omicidio

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Il corpo senza vita di un uomo di 90 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione in via Tripoli, nel quartiere torinese di Santa Rita a Torino. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, l'anziano sarebbe stato colpito con un coltello da cucina. La casa non sembra essere a soqquadro e nell'abitazione non c'era alcuna altra persona. (ANSA).