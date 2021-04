Scambia falso zafferano per aglio, muore avvelenato

(ANSA) - TRAVESIO, 06 APR - Un uomo, di 61 anni, di Travesio (Pordenone), è morto avvelenato dopo aver ingerito del colchico, o croco, conosciuto anche come "zafferano bastardo", "falso zafferano" o "arsenico vegetale", confondendolo con lïaglio orsino.

Il decesso è avvenuto all'ospedale di Pordenone dove era stato ricoverato da alcuni giorni.

Secondo una ricostruzione della vicenda, la scorsa settimana l'uomo aveva fatto una passeggiata nei prati attorno a casa per raccogliere dell'aglio da impiegare come condimento.

Inavvertitamente, però, ha raccolto anche il "colchino d'autunno", specie all'apparenza simile all'aglio ma, a differenza di questo, molto velenosa.

Dopo averla ingerita, l'uomo ha avvertito dolori tremendi, ma non ha chiesto immediatamente aiuto, essendo reduce del Covid e pensando che potesse essere un effetto collaterale tardivo. Il ritardo forse gli è stato fatale, perché quando è giunto in Pronto soccorso non è stato possibile il trasferimento al Centro anti-veleni considerate le condizioni generali già compromesse.

(ANSA).