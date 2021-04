Lamorgese, inammissibili violenze su agenti

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito durante la manifestazione in Piazza Montecitorio". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando che "in questo momento le proteste sono alimentate dalla situazione estremamente delicata per il Paese ma che è inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere la legalità e la sicurezza". (ANSA).