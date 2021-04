Covid: weekend Pasqua, 325mila controllati ,8.314 sanzionati

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La tre giorni 'rossa' da Sabato Santo a Pasquetta ha visto 325mila persone controllate dalle forze dell'ordine nell'ambito dei servizi per il contenimento del Coronavirus: 8.314 sono state sanzionate per il mancato rispetto delle prescrizioni, di cui 35 per violata quarantena.

E' quanto emerge dai dati del Viminale, che indicano un aumento delle trasgressioni rispetto alle giornate ordinarie.

Gli esercizi commerciali sottoposti a controllo sono stati invece 38.650: 235 i titolari sanzionati, 100 chiusure disposte (ANSA).