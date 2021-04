Covid: ambulanti in corteo a Milano arrivati dalla Prefettura

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Si sono mossi in corteo gli ambulanti che hanno organizzato questa mattina una protesta in piazza Duca d'Aosta a Milano per chiedere di tornare a lavorare.

Dopo essere rimasti fermi di fronte alle forze dell'ordine schierate in via Vitruvio hanno poi proseguito fino ad arrivare nei pressi della Prefettura, che è transennata.

Il traffico in zona è bloccato e alcune linee dei mezzi hanno modificato il loro percorso. (ANSA).