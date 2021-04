ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, scoperta una rara variante

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Contagi in calo in Sardegna nelle ultime 24 ore, e una sola vittima, ma l'aumento dei giorni precedenti ha messo in allarme diversi sindaci che hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole o di istituzione della zona rossa. Con Uri (Sassari), che ha prolungato il lockdown sino al 20 aprile, sono 14 i Comuni sardi in zona rossa: Bultei, Soleminis, Burcei, Villa San Pietro, Donori, Pula, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Pozzomaggiore e Sennariolo. Scuole chiuse, in particolare, a Nuoro e Macomer.

Ed è allarme dopo che il laboratorio dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha identificato una variante del virus al momento non ancora segnalata in Italia ma già presente in alcuni Paesi europei. La scoperta di A.27, questo il nome tecnico della variante trovata dal team del direttore del laboratorio del Policlinico Ferdinando Coghe in collaborazione con l'equipe del prof. Germano Orrù, responsabile del servizio di Biologia Molecolare, è stata fatta il 18 marzo su quattro pazienti cagliaritani, dei quali uno deceduto, grazie ad una nuova piattaforma per il sequenziamento genico.

Intanto salgono a 47.367 i casi di positività complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 128 casi (contro i 261 e i 323 dei giorni precedenti). In totale sono stati eseguiti 1.036.300 tamponi, per un incremento complessivo di 6.082 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività del 2%. Sono 297, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+19), mentre sono 47 (+2) i pazienti in terapia intensiva.

Sul fronte vaccini oggi sono arrivate in Sardegna altre 40mila dosi di vaccino Pfizer, mentre la campagna di somministrazione da oggi apre a tutti i sardi dai 70 anni in su, non esenti dal ticket per patologia, ma fioccano già le proteste. "Il sistema - denunciano gli aventi diritto - non funziona, inseriamo il nostro codice fiscale e ci dice 'inesistente'. E' la solita politica degli annunci: 'Oggi si parte', dichiarano i nostri governanti con enfasi. La verità però è un'altra, almeno oggi non si parte proprio". (ANSA).