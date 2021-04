Incendio in reparto colata A.Mittal Taranto, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 05 APR - Un incendio è divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto senza provocare feriti tra gli operai presenti sulla linea. E' accaduto questa mattina, intorno alle 7.30. Secondo il sindacato Usb, che parla di "tragedia sfiorata", l'incendio è stato preceduto da un'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per Arcelor Mittal Italia l'incendio non ha provocato "alcuna interruzione del ciclo produttivo, né danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi. Gli addetti e il sistema hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell'Acciaieria 2".

Per cause in corso di accertamento, si è dunque verificata una reazione in una paniera, un grande contenitore adibito al trasporto dell'acciaio, che avrebbe provocato prima l'esplosione e poi l'incendio. Si è sprigionato un denso fumo nero visibile a distanza e documentato da alcuni cittadini con foto postate sui social network. Secondo i delegati Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) della Fim Cisl "è avvenuta una deflagrazione in paniera colata continua 2 dell'Acciaieria 2" e, a seguire, "un incendio ai flessibili olio dinamici". (ANSA).