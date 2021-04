Covid: in Campania aumenta tasso incidenza, 13,89%

(ANSA) - NAPOLI, 05 APR - Meno tamponi effettuati ma aumenta il tasso di incidenza in Campania. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, sono 929 i casi positivi, 401 sintomatici, su 6687 tamponi esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari all'11.07%, oggi è pari all'13,89%.

Nove le persone decedute nelle ultime 48 ore e 1386 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva, ieri erano 153 ed oggi sono 159, e anche quelli di degenza passando dai 1509 di ieri ai 1599 di oggi. (ANSA).