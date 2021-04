Covid, Pasqua in rosso, divieti e controlli in strada

Decine di migliaia di controlli in strada oltre a posti di blocco e pattugliamenti con l'obiettivo di far rispettare divieti e ordinanze nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, in una sorta di deja-vu dello scorso anno. Con la zona rossa nazionale disposta dal nuovo decreto anti-Covid fino a lunedì, l'Italia è tornata a vivere ovunque un week-end festivo come in un lockdown.

ROMA - Controlli serrati per Pasqua da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con oltre 5mila verifiche eseguite in poco più di 24 ore. Massima allerta anche per le prossime ore. I posti di controllo si trovano specialmente sulle principali strade e consolari in uscita dalla Capitale ed è in campo una task force dedicata per monitorare il litorale romano e i parchi, verifiche serali nei luoghi tipici della movida e accertamenti presso locali pubblici e attività commerciali, con particolare attenzione alla vendita irregolare di alcolici: un'attività di vigilanza rafforzata da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale che, già dal pomeriggio di venerdì, sono state impegnate su più fronti, con oltre 5mila controlli eseguiti in poco più di 24 ore. Più di 80 le violazioni registrate. Le verifiche andranno avanti per l'intera giornata di oggi e di domani, sempre al fine di tutelare la salute della collettività. Particolare attenzione è stata posta sul lungomare di Ostia, sui parchi e Ville Storiche della Capitale dove, oltre alle pattuglie di presidio, sono operativi agenti in bici, soprattutto nelle località solitamente più frequentate, al fine di contrastare la formazione di possibili assembramenti. Gli illeciti maggiormente rilevati hanno riguardato la vendita irregolare di alcolici oltre l'orario consentito, la somministrazione di bevande all'interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione e gli spostamenti senza valido motivo. Nei confronti di due attività si è proceduto ad eseguire il provvedimento di chiusura di 5 giorni. Nel corso delle verifiche, due persone sono state denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

MILANO - Piazza Duomo semi deserta, vie del centro anche, strade senza traffico e qualche persona in più nei parchi: si presenta così Milano nel giorno della seconda Pasqua in zona rossa, nonostante il sole. Solo nelle principali aree verdi della città si sono visti milanesi passeggiare mentre per il resto sono pochissime le persone che si incontrano in giro, così come le macchine che girano per la città. Pochissime anche le iniziative per celebrare la Pasqua, tra queste la messa celebrata in Duomo da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città: "Vi auguro buona Pasqua con la benedizione del Signore: che possa essere un principio di novità, di conforto e incoraggiamento per voi tutti, per chi incontrerete, per i vostri cari e coloro che abitano i vostri affetti anche se in questi giorni non si possono raggiungere come si vorrebbe", ha detto l'arcivescovo concludendo l'omelia per il Pontificale di Pasqua Monsignor Delpini ha poi portato il suo saluto al pranzo di Pasqua presso l'Opera Cardinal Ferrari, associazione che accoglie senzatetto e persone in difficoltà economica. Presente anche l'assessore regionale Stefano Bolognini.

LIGURIA - In tutta la Liguria sono stati effettuati oggi controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della zona rossa anti covid ed evitare assembramenti. Polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza hanno tenuto d'occhio in particolare le tante spiagge delle due riviere che sono risultate in generale deserte. Una vasta operazione di controllo è scattata tra l'altro sul litorale di Sanremo per verificare la regolarità delle persone che si trovavano in spiaggia, alla luce della recente istituzione di una zona rossa in provincia di Imperia. I militari si sono recati sia lungo l'Imperatrice che ai re Ponti, le due zone solitamente battute dai turisti, che hanno approfittato di questa calda, ma ventosa, giornata per prendere la prima tintarella. Per chi era in spiaggia è scattata l'identificazione e ora sono in corso le verifiche per stabilire per verificare la regolarità della loro presenza. E' emerso che circa il cinquanta per cento delle persone controllate proveniva da fuori regione. Andare in spiaggia non è per forza una violazione, ma è necessario che la persona abiti, o abbia la seconda casa, nel raggio di poche centinaia di metri. Gli eventuali trasgressori saranno raggiunti da un verbale da 400 euro, ridotto a 280 euro se pagato entro cinque giorni dalla contestazione.