Vaccini: in 400 attesi a punto somministrazione 'drive in'

(ANSA) - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO), 03 APR - È attivo dalle ore 8.00 di oggi, e resterà aperto fino alle 20.00, il punto vaccini sperimentale con il criterio 'drive in' dell'azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso a Castelfranco Veneto, installato nel parcheggio di un noto locale pubblico, in area industriale.

Le persone convocate oggi, tutte della classe 1935, risiedono in sette comuni della zona, e sono complessivamente poco più di 400. Alle 13.00 i vaccinati - si usano le dosi Pfizer - avevano superato le 140 unità. A gestire la struttura, capace di somministrare il vaccino contemporaneamente a quattro utenti, vi è personale dell'Associazione dei Carabinieri in pensione e degli Alpini, i primi incaricati di gestire l'arrivo degli assistiti, i secondi di accompagnare i veicoli nell'area di attesa, dove stazionare per un quarto d'ora di norma per verificare l'eventuale insorgenza di reazioni allergiche.

In alcuni casi i soggetti destinatari delle dosi si sono presentati da soli, al volante dell'automobile. Fra i presenti al presidio, già operativo in precedenza come centro tamponi, anche il sindaco di Castelfranco e presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon. "È un'ottima soluzione - ha detto - e siamo pronti a ripetere l'iniziativa. È stato importante contattare personalmente con lettera ogni cittadino comunicando a ciascuno l'orario di presentazione. È molto gradito - ha concluso - consentire alle persone anziane di non dover uscire dall'automobile e rimanere perciò sempre seduti e comodi".

(ANSA).