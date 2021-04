Pasqua: domani 170 alle Canarie con un volo da Verona

Sono 170 i turisti italiani che domani mattina partiranno dall'aeroporto Catullo di Verona per una settimana di vacanza alle Isole Canarie. E' in programma il volo charter Neos dallo scalo veronese a Tenerife che porterà nell'isola spagnola dell'Atlantico il gruppo di turisti, prevalentemente veneti, ma anche lombardi e trentini.

Il charter è stato organizzato da Alpitour che ha coinvolto anche altri tour operator, facendosi carico del tampone molecolare per i passeggeri prima dell'imbarco.