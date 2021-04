Mose: stop a presìdi e dighe ferme da maggio a settembre

(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - E' stato sospeso da ieri il servizio delle squadre di presidio semipermanente a tutte le bocche di porto del sistema Mose, a Venezia. Lo rende noto la struttura Commissariale per le dighe mobili, in seguito alla comuinicazione da parte del Consorzio Venezia Nuova.

E' comunque previsto, qualora si prospettasse una situazione non programmata o non programmabile, con eventi meteomarini sfavorevoli, che sia garantito l'eventuale sollevamento delle barriere del sistema.

Dal primo maggio al mese di settembre il Cvn ha inoltre comunicato che non sarà più possibile attivare il sistema delle paratoie per eventi non programmabili, per dare "un significativo impulso" al completamento degli impianti. (ANSA).