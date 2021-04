Fabbricati industriali a fuoco a Levane

(ANSA) - LEVANE (AREZZO), 02 APR - Un vasto incendio sta colpendo dalle 5, a Levane (Arezzo), diversi capannoni industriali in un'area all'ingresso del paese. Sul posto, in via Valiani, sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai carabinieri e a personale del 118. Non risultano, al momento, persone coinvolte mentre le operazioni di spegnimento nel perimetro attaccato dalle fiamme sono in corso con squadre di pompieri provenienti dai distaccamenti di Montevarchi, Bibbiena, Cortona, Pratovecchio, Figline e Firenze Ovest. Da accertare le cause appena le condizioni lo consentiranno. (ANSA).