Covid: Bologna, 22 mln a famiglie e imprese contro la crisi

(ANSA) - BOLOGNA, 02 APR - Grazie ad un avanzo di bilancio di 74 milioni di euro il Comune di Bologna ha deciso di destinare 22 milioni di risorse alle famiglie e alle imprese che stanno affrontando la crisi dovuta all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato nel corso di una videoconferenza stampa il sindaco della città, Virginio Merola. Su 22 milioni 12 riguarderanno le famiglie, i singoli e le attività colpite dalla pandemia. Altri dieci milioni per sconti sulla Tari saranno invece a disposizione delle attività chiuse a causa delle restrizioni e dell'associazionismo.

"Si tratta di una robusta scossa di fiducia per l'estate della nostra ripresa, abbiamo bisogno di proteggere e dare certezze ai nostri cittadini e grazie alla gestione virtuosa del nostro bilancio siamo nelle condizioni di poterlo fare", ha spiegato il sindaco.

"È il nostro modo di dire 'buona Pasqua' ai cittadini bolognesi". Un risultato "davvero eccezionale" sottolinea infine Merola, "che ci permette di essere in controtendenza per superare questa fase, che supereremo in estate grazie al piano di vaccinazione per ripartire". (ANSA).