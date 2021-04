Papa: la croce non è masochismo ma amore fino alla fine

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 01 APR - "Il Signore ci dà sempre quello che chiediamo, ma lo fa nel suo modo divino.

Questo modo implica la croce. Non per masochismo, ma per amore, per amore sino alla fine", lo ha detto Papa Francesco nella Messa crismale del Giovedì Santo sottolineando che "la croce non si negozia". Tra le 'croci' ha ricordato "i disagi che patisce la Santa Famiglia, uguali a quelle di tante famiglie che devono andare in esilio dalla propria patria". Poi, parlando ai sacerdoti, ha detto che il Maligno vuole scandalizzare e "questa è un'epoca di scandali".

Nella sua omelia Bergoglio ha poi rilevato che legalismi e moralismi non fermarono Gesù dal fare il bene per la gente. "Noi non ci scandalizziamo - ha detto Papa Francesco - perché non si è scandalizzato Gesù dovendo guarire malati e liberare prigionieri in mezzo alle discussioni e alle controversie moralistiche, legalistiche, clericali che suscitava ogni volta che faceva il bene. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù dovendo dare la vista ai ciechi in mezzo a gente che chiudeva gli occhi per non vedere o guardava dall'altra parte. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù del fatto che la sua predicazione dell'anno di grazia del Signore, un anno che è la storia intera, abbia provocato uno scandalo pubblico in ciò che oggi occuperebbe appena la terza pagina di un giornale di provincia. E non ci scandalizziamo - ha concluso il Papa - perché l'annuncio del Vangelo non riceve la sua efficacia dalle nostre parole eloquenti, ma dalla forza della Croce". (ANSA).