Vissani, pronto a vaccinarmi ma solo con Sputnik

(ANSA) - BASCHI (TERNI), 31 MAR - "Sono pronto a vaccinarmi ma solo con lo Sputnik": a dirlo è lo chef Gianfranco Vissani.

"Il russo, assieme a quello cinese, è il vero vaccino contro il Covid", sostiene il maestro della cucina italiana parlando con l'ANSA.

"Non ho alcuna intenzione, per il momento - ha spiegato Vissani - di farmi somministrare AstraZeneca, Pfizer, Moderna o tutti gli altri che stanno uscendo fuori. Non capisco cosa si sta aspettando per acquistare milioni di dosi di Sputnik".

(ANSA).