Violenta e picchia l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - RIMINI, 31 MAR - Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Violenza sessuale e lesioni personali le accuse nei confronti di un pescatore siciliano di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri della Tenenza di Cattolica, in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere, richiesta dal sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani. Per il gip, Benedetta Vitolo, che ha accolto la richiesta della Procura e ha disposto arresto, la detenzione è stata "l'unica misura idonea ad una effettiva tutela della persona offesa". (ANSA).